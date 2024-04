"El balance es positivo, no solamente por la victoria", expresó Xavi, insinuando la posibilidad de un futuro fuera del banquillo culé. En medio de la incertidumbre, el entrenador afirmó: "¿Si me pueden convencer para seguir?, está claro que es mejor estar así que con la necesidad de echar al entrenador".

Durante su análisis del partido, Xavi destacó el desempeño del equipo, aunque señaló una falta de eficacia frente al arco rival que ha sido una constante en la temporada. "El equipo ha jugado bien, con circulación alta. Hemos fallado más goles de lo normal y es un resumen de la temporada, esa falta de efectividad que nos hace sufrir más de la cuenta", declaró.

Entre los aspectos positivos, Xavi elogió la versatilidad de Raphinha, quien ha demostrado su capacidad para desempeñarse en diversas posiciones del frente de ataque. "Es tan dinámico que puede participar en las cuatro o cinco posiciones de delante. Es el jugador que mejor aprovecha los espacios y así ha llegado el gol: perfecto 'timing' y gran pase de Joao", comentó el entrenador.

Sobre las palabras de Rafa Yuste, quien expresó su deseo de convencer a Xavi para que continúe al mando del equipo, el técnico respondió con prudencia. "Ahora es momento de descansar y pensar en el PSG. Rafa es un amigo. Mejor este escenario que tener que echar al entrenador, está claro", manifestó.

En cuanto a la lucha por el título de Liga, Xavi mostró optimismo y señaló la importancia de seguir presionando a los rivales directos. "Ojalá presionemos al Madrid, nosotros hemos hecho los deberes. La pena es que hemos fallado demasiado, ojalá nos dé para competir", expresó el entrenador.

Sobre el desempeño defensivo del equipo, Xavi se mostró satisfecho. "Estamos defendiendo muy bien, defendiendo. La presión alta es muy buena, estamos intensos, responsables, el compromiso del equipo está siendo clave para estar donde estamos en este momento", afirmó.

Ahora que los de los automastismos se han ido a dormir. Se ha sido muy injusto con el juego del Barça de Xavi, mucho. pic.twitter.com/jifjHtskht — Guillem Borràs Pérez (@Guillembp01) March 31, 2024

En cuanto a la alineación y el rendimiento de los jugadores, Xavi elogió a João Félix y a Koundé. "No hace falta hablar de ser titular o no, João Félix está siendo importante para nosotros y lo ha vuelto a ser. Hacer la alineación no ha sido sencillo", mencionó sobre el delantero portugués. Además, destacó la consistencia de Koundé en la defensa: "No de hoy, ya son muchos partidos rayando el excelente, estoy muy contento con Jules, siempre está. Juega con personalidad, no le quema el balón".

Finalmente, Xavi resaltó el nivel de los jugadores de la medular, a pesar de las bajas sufridas por el equipo. "Pese a las ausencias, hay jugadores a un gran nivel, como Gündogan, Sergi Roberto, Fermín, Oriol Romeu…", concluyó el técnico.