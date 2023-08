Xavi Hernández está decepcionado con Dembélé: “Me sabe mal porque creo que lo hemos cuidado”

“(Dembélé) Tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar. En ese sentido no podemos competir” dijo el español en referencia a las posibilidades económicas del equipo catalán.

“Le pregunté cuál era el motivo (de la marcha). No me lo supo decir, pero está claro que es un tema suyo personal“, puntualizó.

🎙️ Xavi: “Dembélé came and told me he wanted to leave. He has an offer from PSG that we cannot match.” pic.twitter.com/VHfeB065mj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2023