Xavi le contesta a Ancelotti, pide a los árbitros que los “dejen competir” y destaca que están “pagando el caso Negreira”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, denunció que no tiene ninguna duda de que están “pagando lo del caso Negreira”, respecto a la expulsión de Vitor Roque este sábado en el partido que su equipo ganó al Alavés (1-3).

El técnico afirmó que su equipo paga las consecuencias del caso que investiga la justicia española por los 7 millones de euros que el FC Barcelona pagó al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018.

“Estamos pagando el caso Negreira. No hace falta que lo diga yo, ya lo veis vosotros. Solo pido que nos dejen competir, ya no voy a hablar más de los árbitros, estamos pagando lo del ‘caso Negreira’ y ya no voy a hablar nunca más”, aventuró.

Xavi, que recientemente anunció que dejará el cargo de entrenador del equipo azulgrana al final de esta temporada, prometió que “nunca más” hablará sobre los árbitros.

En cuanto al partido, resaltó el gran trabajo físico de su equipo, sobre todo cuando estuvo con un jugador menos. “Hemos defendido muy bien y hemos sido muy efectivos con el balón y sin él”, señaló.

🎙️ Xavi, sobre la frase que dijo Ancelotti de "yo no bajo a ese nivel, no es de profesionales" 💬 "No le digo nada, tengo muy buena relación con él" pic.twitter.com/iZZnvgcgw5 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 3, 2024

Además, sobre las palabras que profirió de que la “competencia estaba adulterada” a lo que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, le contestó que no se “rebajaría a ese nivel”, Xavi contestó: “tengo muy buena relación con Ancelotti, igual se ha sentido presionado por mis palabras, pero esto no va con él. Todo el respeto, solo faltaría”.

VÍDEO | Ancelotti responde a Xavi de "bajar" a un nivel "que no es para profesionales". pic.twitter.com/A4YicTwkSK — EFE Deportes (@EFEdeportes) February 3, 2024

Heridas de guerra

El jugador del Deportivo Alavés, Rafa Marín, el otro involucrado en la controversia con el juvenil brasileño del Barcelona, Vitor Roque, salió al paso de las dudas sobre si su rival lo tocó en la falta que el árbitro del partido, Manuel Martínez Munuera lo expulsó al futbolista culé.

Con una fotografía en sus redes sociales, Marín, dejó en evidencia que sí existió contacto entre Roque y él, un poco confirmando que la fuerza del rival fue como para sancionarlo con la segunda tarjeta amarilla del partido.

En la imagen podemos ver la espinilla del defensor blanquiazul, lastimada con un pequeño corte en el centro de la misma. “Imágenes que hablan por sí solas”, escribió Marín en una historia compartida desde su perfil oficial en la misma red social.