Xavi le echa leña al fuego con las ayudas arbitrales al Real Madrid contra el Almería

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, dijo tras la victoria de su equipo ante el Betis (2-4) que debieron “sentenciar antes”, pero también se refirió a la polémica arbitral en el partido del Real Madrid-Almería y señaló que “va a ser muy difícil ganar esta Liga”.

“Me quedo con una reflexión de Garitano (entrenador del Almería) y de Alfredo Relaño, muy buen periodista. Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Ya lo dije en Getafe. Vi cosas que no me cuadraban. Hay que seguir ganando, pero hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo hoy”, explicó.