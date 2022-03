Xavi: “No he visto a ningún jugador que haya dicho no a jugar en el Barça”

Preguntado por su rol en los fichajes, el preparador catalán reconoció que con el presidente Laporta, el director de fútbol, Mateu Alemany, y Jordi Cruyff, miembro de la dirección deportiva, forman un buen equipo.

“Mi rol es importante, pero no estoy solo. Todo el mundo forma parte de un equipo y esto es muy bueno para el Barça”, desveló el preparador.

En este sentido, reconoció que el hecho de ser un exjugador “es una de las ventajas” que tiene cuando tiene que hablar con jugadores que interesan al club y a los que, según dijo, les explica detalles relacionados con el proyecto deportivo, el modelo de juego, el club y la ciudad.

“Lo más importante es que no he visto todavía a ningún jugador que haya dicho no a jugar al Barça. A todo el mundo le hace ilusión venir al Barça y esto hay que aprovecharlo”, destacó.

El único momento en el que Xavi mencionó el nombre de Erling Haaland fue cuando se le preguntó si su eventual llegada y la de Kylian Mbappé al fútbol español sería positiva para LaLiga: “Mejorarían LaLiga y sería más atractiva. Este tipo de jugadores atrae a muchos espectadores”.

Sonrisas y buen ambiente en el último entrenamiento antes del #ElcheBarça pic.twitter.com/rsqEU7JWv8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 5, 2022

Con vistas al futuro, Xavi no se escondió y subrayó que le gustaría contar la próxima temporada con los veteranos Gerard Piqué y Dani Alves. “Su rendimiento está siendo extraordinario”, dijo.

Pero más allá del futuro, el entrenador azulgrana se fijó en el presente, que pasa por ganar este domingo al Elche, un rival que calificó de “muy intenso”.

🗣 Xavi: "Todos los partidos que nos quedan son trascendentes, y mañana es un examen fuerte" #ElcheBarça pic.twitter.com/yctLgSqFNX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 5, 2022

“Mañana hay otro examen y tenemos que demostrar nuestro buen momento. No estamos en una situación cómoda, pero las sensaciones son buenas. No hemos hecho nada”, avisó.

En el Martínez Valero, Xavi podría apostar por las rotaciones en la delantera, pues en los próximos quince días su equipo disputará cinco partidos.

“Tenemos muchas opciones en ataque y estoy encantado de poder escoger. Ahora esto es una ventaja para mí y para el equipo”, zanjó.