Zidane: “Creo que Bale ha entrenado, no voy a entrar en su vida personal”

Según medios de comunicación el galés Gareth Bale estuvo jugando golf, mientras el Real Madrid disputaba el partido contra el Tottenham. (Foto Prensa Libre: Internet).

El técnico francés respondió a varias preguntas sobre el futbolista del Real Madrid. Después de ganar 5-3 al Fenerbahçe, su rueda de prensa estuvo centrada en la actitud de Bale, que no viajó a Múnich porque, según explicó Zidane, no estaba en forma y acordó con los médicos que se quedará entrenando en Valdebebas.

Cuestionado por si sabía si Bale estuvo jugando al golf, dijo no conocer lo que hizo el galés, aunque resaltó que el periodista le estaba preguntando por “una cosa” que seguramente “ha pasado”.

“Yo estoy aquí con mis jugadores y no voy a comentar eso. Ojalá que haya entrenado ahí y nosotros estamos aquí pensando en el equipo”, declaró.

“Veremos cuando volvamos. Pero bueno. No voy a impedir a alguien hacer una cosa. Cada uno tiene sus responsabilidades y veremos lo que ha hecho en Madrid. No voy a entrar en su vida personal. Se ha quedado allí para entrenar. Creo que el entrenamiento lo ha hecho. Y después veremos”, agregó.

Después, a la tercera pregunta sobre Bale, el técnico blanco evitó hablar más sobre su jugador: “No te voy a decir eso. No me vas a meter a mí en una posición que no quiero. Puedes preguntar pero no voy a contestar nada más que eso”, culminó.

