Zlatan Ibrahimovic, un goleador ‘en cuarentena’

“Con el tiempo descubrí lo mental y cómo es de importante dialogar con el propio cuerpo (…). Este año tengo que escuchar el menor signo que me envía. Sólo así puedo evitar consecuencias más graves“, añadió.

Unas palabras lógicas procedentes de un deportista que lleva 20 años al más alto nivel. Pero suenan raras de la boca de quien, desde su regreso a Milán en enero de 2020, se asemeja a Benjamin Button, ese personaje que con el tiempo rejuvenece en lugar de envejecer.

En su nuevo rol de tutor de un equipo joven (tercero con menor media de edad en la Serie A, según Transfermarkt), Zlatan Ibrahimovic se encuentra cómodo. Contribuyó en gran medida a la renovación de los Rossoneri, subcampeones de Italia la pasada temporada, y de regreso a la Champions luego de siete años de ausencia.

El sueco ha anotado quince goles en liga, pero entre el covid-19 y lesiones sólo ha podido participar en un partido de cada dos (19).

Aunque el Milan lo renovó por un año (por 7 millones de euros, 8.1 millones de dólares, por una temporada, la ficha más elevada del club según la prensa italiana), el fichaje de un reemplazo se antoja necesario para limitar la ‘Ibradependencia‘.

La opción Mario Mandzukic, a menudo lesionado, no funcionó, y Olivier Giroud llegó hace apenas unos meses.

Freddie Fu gave me a second chance in my career. I’m still on top just because of him. I owe him everything. Thank you Freddie Fu. Rest in peace pic.twitter.com/PSSQF3Lfou

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 25, 2021