Ábner Úbeda: “Esto nos sirve de mucho. Somos un buen grupo”

El guardameta escuintleco Ábner Úbeda tenía claro que el debut en la Copa Premier sería la prueba de fuego que le tocaría enfrentar, no era para menos, volvería a defender al equipo de Municipal y además hacer olvidar las atajadas del experimentado Paulo César Motta, ahora en Cobán Imperial, y de Nicholas Hagen, de prueba en el futbol belga.

Los primeros 45 minutos habían transcurrido con algunos inconvenientes para los rojos que lucían inseguros y con problemas para llegar a la portería rival, pero Úbeda había estado tranquilo, a pesar de los errores defensivos de sus compañeros y cuando fue exigido había respondido. Úbeda se convirtió en la principal figura en el primer tiempo.

El trabajo del guardameta, quien no viajó a la gira de preparación por Estados Unidos, por no contar con la visa estadounidense, parecía que no le afectaba y se comprendía bien con sus compañeros. Sin embargo, llegó el minuto 50, en el que se derrumbó lo hecho en la primera parte. Un error de Manuel López, le dejó el balón servido a Cristian Olivera del Alianza, para que anotar el gol del triunfo y caer 1-0.

“No era el resultado que queríamos. Venimos a proponer y a buscar un resultado positivo. Nuestro objetivo era sumar, pero nos enfrentamos a un equipo muy aguerrido”, comentó Úbeda al finalizar el partido a Tigo.

El portero considera que aunque se perdió, esta es una buena oportunidad para mejorar los errores. “Esto nos sirve de mucho. Tenemos un buen grupo que está enfocado en los mismos objetivos. Nos debemos consolidar”, reconoció el portero.

Para Úbeda la preparación está bien encaminada y asegura que todos sus compañeros se integraron al trabajo y lo plasmaron bien en el terreno de juego.

El técnico Horacio Cordero consideró que sus futbolistas necesitan más velocidad y que hace falta la integración de seis jugadores de la Sub 23 que busca su clasificación a los Olímpicos de Tokio 2022.

Municipal con la derrota se ubica último en el grupo y ahora el próximo sábado, en su partido de presentación (estadio Manuel Felipe Carrera, a las 15 horas), se enfrentará a la Liga Alajuelense, el líder, después de haber vencido de visita por 1-2 al Real España, equipo que dirige el exentrenador rojo, Hernán Medford.

Los rojos continúan su preparación para el torneo Apertura 2019, en el que debutarán el sábado 27 de julio en la cancha del Xelajú MC.

