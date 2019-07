Gerardo Paiz sobre el formato de Concacaf: “Nosotros acatamos órdenes y nos quedamos callados”

Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Paiz remarcó y dejó claro que él no está enterado de quién propuso el nuevo formato de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

“Realmente no sé quién decidió. Puedo decir que a nosotros solo nos notificaron de Concacaf. Yo tengo un mes de estar al frente de la Federación y me imagino que eso en algún congreso de Concacaf se tomó la decisión”, aseguró.

Para Gerardo Paiz, que Guatemala busque el boleto junto a 29 selecciones más, para avanzar a una fase previa al repechaje, es algo “positivo”.

“Tenemos que ver que a pesar de que vamos abajo a jugar con las islas, vamos a tener más partidos. La suspensión no nos permitió jugar y ahora vamos a jugar más. Vamos a trabajar sobre eso”, expresó, ante el desconcierto de quienes lo entrevistaban.

Gerardo Paiz, quien asumió la presidencia de la Fedefut el 1 de junio de este año, hizo énfasis en que la Fedefut ha tomado la postura de acatar, sin cuestionar en ningún momento, lo que Concacaf diga.

Paiz también comentó que el argumento de Concacaf, es que los “países de abajo” (que no entren en la hexagonal que otorga tres pases directos a la Copa del Mundo) van a jugar más partidos; un hecho que, realmente, depende de si las selecciones van avanzando de rondas, de lo contrario solamente jugarían al menos cuatro partidos.

“El presidente haitiano fue uno de los que no les gustó (el nuevo sistema de la eliminatoria). Dijo que se sentía discriminado con este sistema, pero de ahí los demás, acatamos y nos quedamos callados”, confesó. “Nosotros venimos de una suspensión y no estamos en una posición de decir si estamos o no de acuerdo. Y tenemos que jugar con las reglas que nos ponen”, añadió el presidente del Comité Ejecutivo.

“Qué podemos hacer. Si vienes y dices que no, te suspenden. Guatemala ya pasó por esto. Tenemos que acatar para evitar suspensiones”, volvió a repetir.

El máximo dirigente del futbol guatemalteco titubeó en la mayoría de respuestas. Y después de asegurar que se quedó “callado” por temor a una suspensión, se le preguntó si existe democracia y libertad de expresión en la Concacaf, a lo que contestó: “Pues… Te podría decir que no sé. A mí me acaban de dar la bienvenida. Yo llegué a acatar órdenes. Nosotros si queremos estar en un Mundial tenemos que ganar todos los partidos que nos pongan en frente. Ese es el éxito”.

