En su primer partido con los estudiosos, el mediocampista de 25 años, marcó su efectividad para darle la victoria a su equipo al minuto 75 del encuentro. Este tanto les sirvió también a los locales para mantener la punta del campeonato, tras vencer a Mictlán la fecha anterior.

Y este mediodía, Marvin Ávila, consiguió el primer tanto del partido, al minuto 6, cuando le propinó el octavo gol de la competición para el portero local, Rubén Dario Silva. Cabe resaltar que Silva es así, el segundo guardameta menos vencido hasta el momento, detrás del guardavalla de los mitecos, Eder García.

El apodado 'titiman' marcó el 0-1 con la derecha, luego de barrerse para rematar al fondo de la red un centro de parte de uno de sus compañeros, luego de un córner a favor de los blanquirrojos.

Pese a verse en desventaja, el azul, no desmayó y retomó la contienda a los 10 minutos, mediante el hombre gol de este torneo, Nicolás Martínez. En una jugada de ataque, los dirigidos por Cepeda, se volcaron por la izquierda con Pedro Argueta, quien se acomodó y tiró un centro al área buscando al histórico, Carlos Kamiani Félix.

Kamiani, de cara al arco, no la controló y le pegó de primera intentando batir el arco de los visitantes. Sin embargo, pese a que no pudo superar al portero Darwin Méndez, su compañero, Martínez, sí lo consiguió al embocar el rebote.

Este fue, también, el octavo, en la cuenta personal del ariete argentino, quien se ubica como primero en la tabla de goleadores de la competencia. Solo detrás de él, está Henry Oñate, de Aurora, que juega mañana contra Mictlán. Y el mismo Kamiani, es tercero con los mismos 7 que Oñate.

Después del descanso, Velásquez, ingresó al 72 y tras tres minutos en el campo, dejó su huella, al mostrar su viveza y recoger un rebote del cancerbero visitante. Tras un disparo de Martínez, el dorsal 80, hacía el 2-1 definitivo.

Con este resultado, la U, sigue en primer lugar de la tabla del Grupo B, con 20 unidades, a cuatro de Pinulteca, que juega este domingo ante Fraijanes en el San Miguel a las 15 horas.

"Lo más importante son los tres puntos que nos sirven para seguir en lo más alto del grupo y la general. Muy feliz por el gol y ayudar al equipo", comentó Velásquez al finalizar el encuentro.

"Mucha paciencia porque no tengo los minutos que quisiera, pero las veces que he entrado me han servido para sumar minutos y ayudar al equipo", sentenció su intervención.