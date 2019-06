Amarini Villatoro analiza el retorno de Marco Pappa y Jean Márquez a la Selección de Guatemala

El estratega de la Azul y Blanco ha seguido de cerca todos los partidos de la Copa Oro 2019, a la que Guatemala no logró clasificar por estar suspendida por la Fifa (Foto Prensa Libre: Edwin Fajardo)

El seleccionador de la Bicolor, el cobanero Marvin Amarini Villatoro, no se alarma por el nivel que han exhibido en la Copa Oro 2019 algunas selecciones caribeñas.

Asegura que lo que le genera preocupación es que mientras la Bicolor descansa los rivales del área han tenido un gran estímulo competitivo en el máximo torneo de la Concacaf.

“Es un pena que nosotros miremos por la televisión la Copa Oro mientras los rivales del área si la disputan. Nosotros seguimos en desventaja, porque estamos parados y otros son los que se están fogueando”, explica Villatoro, quien espera tener al menos un fogueo previo a la participación de la Bicolor en la Liga de Naciones C de la Concacaf, que arranca en septiembre.

“No me he perdido ningún detalle de la Copa Oro 2019. He observado la mayoría de los partidos y ya he sacado algunas conclusiones”, señala el exentrenador de Guastatoya.

“Es indudable el crecimiento que han tenido algunas selecciones caribeñas como Haití, Curazao, Guyana y Martínica, y el estancamiento de otras, como Trinidad y Tobago, que no cuenta con una gran generación de jugadores”, comenta.

“Haití ya se puso como la segunda potencia del Caribe. Solo la supera Jamaica. Curazao está un pasito atrás. Lo que da algo de tranquilidad es que Guyana y Martínica no participan en la eliminatoria mundialista de la Concacaf, porque son dos colonias francesas”, apunta.

Llegó el momento de los cuartos de final. Solo cuatro equipos podrán quedar a apenas dos partidos de la gloria. ¿Quiénes serán?#GoldCup2019 #EstoEsNuestro #ThisIsOurs pic.twitter.com/8jTiLPmsIn — Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 29, 2019

Los planes de Amarini

Villatoro indica que a partir de la próxima semana comenzará a visitar a los 12 equipos que militan en la Liga Nacional, para conversar con los diferentes cuerpos técnicos y algunos jugadores de experiencia que tiene contemplado llamar, como Marco Pablo Pappa y Jean Márquez, para explicarles cómo esta su planificación de cara a la participación de la Azul y Blanco en la Liga de Naciones C de la Concacaf.

En los últimos días estuvo observando los entrenamientos de la Selección Nacional Sub 23, que en julio jugará una serie clasificatoria al Preolímpico de la Concacaf contra Costa Rica.

#SeleSub23 Esnaydi Zuñiga nos platica sobre el Partido de Cierre de Morfociclo ante el Deportivo Iztapa. Guatemala Sub23 (2) vs. (1) Dep. Iztapa#VamosGuate pic.twitter.com/r325BDDJo2 — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) June 28, 2019

“Tengo programado visitar cada uno de los 12 equipos de la Liga Nacional para conversar con sus respectivos entrenadores, y con algunos jugadores que ya estuvieron en Selección, acerca de mi planeación y de lo que pretendo en este período y así poder trabajar juntos”, dijo.

“También tengo contemplado tomarme un café con el técnico hondureño Amado Guevara, quien estuvo al frente de la selección de Puerto Rico y que será uno de nuestros rivales en la Liga de Naciones C”, aseguró Amarini, quien también está preocupado por la situación de su capitán José Contreras, quien tiene un analítico adverso por clostebol.

