Amarini Villatoro arriba a Guatemala y se alista para tomar la dirección técnica de Xelajú MC

Este será el segundo equipo que dirija Villatoro en la Liga Nacional. Antes estuvo con Guastatoya, con el que logró un subcampeonato y un bicampeonato. El tamién extécnico de la Selección Nacional de Futbol destacó que no fue tanto lo económico lo que le llevó a tomar la decisión, sino más bien la química que siente con el conjunto altense.

“Estoy con ganas de aportar mi granito de arena y llevar a este equipo al lugar que se merece. Será un privilegio estar al frente del club departamental más ganador de Guatemala”, refirió.

Agradecido

Villatoro de León también manifestó su gratitud con el Pérez Zeledón de Costa Rica, club con el que logró el objetivo de salvarlo del descenso.

“No me resta más que agradecerle a la directiva, al presidente, por la oportunidad que me dieron y que me ha ayudado desde mi formación como profesional. Estoy seguro que les irá bien y siempre estaré para apoyarlos”, comentó.

La institución de los guerreros del sur quiso retener a Villatoro.

“Me hablaron para que me quedara, pero ya había tomado una decisión. Creo que era la hora de asumir otro reto”, dijo.

El entrenador llegará al Mario Camposeco acompañado de su cuerpo técnico, el mismo que ha estado con él desde sus inicios, con el propósito de conquistar la sexta luna para Xelajú, que no la alcanza desde el 2012.