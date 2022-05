Amarini Villatoro: “No me cierro a ninguna posibilidad, pero primero quiero terminar el torneo y luego me sentaré a ver opciones”

Mi contrato vence hasta el último partido que dispute con el Pérez Zeledón, después será de sentar a ver opciones.

¿Estaría dispuesto a dirigir en otro equipo?

Primero voy a esperar a que termine el torneo, ahora me tiene concentrado esto, después ya evaluaremos si hay algún proyecto que seduzca y sea atractivo.

¿Quiere seguir en Pérez Zeledón?

Si, pero también tengo que ver las condiciones que me puedan dar para trabajar, jugadores, presupuesto, porque tengo un plantel muy reducido y tendría que ver si las pretensiones van de la mano con lo que uno quiere.

¿Volvería a Guatemala para dirigir?

Mi prioridad es seguir afuera, siempre y cuando exista un buen proyecto deportivo, pero no descarto volver a Guatemala si hay una buena propuesta para poder pelear un título, estar en torneos internacionales, estoy abierto a esta posibilidad.

Xelajú MC pretende hacerse de sus servicios.

Ese tema lo manejan mis representantes, yo no me he metido, pedí respeto porque aún me encuentro en competencia. Sé que hay acercamientos y un interés, pero ahora estoy enfocado en el torneo, ya que todavía podemos clasificar.

Hay una comisión de Xelajú que busca viajar a Costa Rica para tener un acercamiento con usted.

Si, pero hay que respetar acá, me restan cuatro partidos. Quiero escuchar la propuesta, pero todavía no es el momento, habrá tiempo para eso.

¿Escuchará primero la propuesta de su equipo y luego las demás que tenga?

Son códigos de ética que yo manejo, primero serán ellos porque estoy en el equipo y luego serán otras opciones, no me cierro a ninguna posibilidad, pero todo lleva un orden de prioridades.

¿A dónde quiera que vaya lo acompañará su equipo de trabajo?

Es una prioridad, respeto a mi cuerpo técnico, he llegado a perder algunas opciones de trabajo, pero tenemos una metodología de trabajo y eso lo respeto.

A parte de Xelajú MC, ¿hay otro equipo interesado en Guatemala?

Sí lo hay, pero igual es de conocer la propuesta y analizarla bien.