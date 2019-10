Amarini Villatoro: “Podemos mejorar mucho y lo tenemos que hacer”

El técnico cobanero Amarini Villatoro asegura que la Bicolor le dejó cosas positivas, pero que deben mejorar. (Foto Prensa Libre: Fedefut)

El inicio del campeonato internacional, en el cual compite en la Liga C, ha sido de mucha alegría, tras las contundentes victorias contra Anguila —10-0 y 5-0—, además del 0-5 frente a Puerto Rico, que le da a la Bicolor una diferencia de 20 goles a favor y cero en contra, y le acerca al anhelado ascenso, solo una catástrofe impediría que eso sucediera.

El más reciente encuentro de la Selección, contra Anguila disputado en la referida isla el sábado último, supuso un cúmulo de aprendizaje, aunque Amarini reconoció que se enfrentó con muchas dificultades.

“No fue el partido que esperábamos. Creo que podemos mejorar mucho más y lo tenemos que hacer. Se logró el objetivo, que era ganar el juego, pero por lapsos del encuentro tuvimos muchas lagunas. Hubo imprecisiones sobre todo en el último cuarto”, expresó el estratega.

Villatoro señaló que es parte del trabajo tratar de descifrar partidos como el último, en el cual Anguila se encerró y se volvió defensivo.

“El rival, pese a que era local, lo que trató fue no recibir muchos goles y casi no atacó. Los once jugadores estuvieron metidos en el arco prácticamente y así es difícil, pero son las dificultades que se deben solucionar”, comentó.

Amarini destacó que lo positivo fue haber marcado en cinco ocasiones. “Hubiéramos querido que el marcador fuera más abultado y más que ello buscábamos un mejor juego y precisión”, resaltó el seleccionador.

La Bicolor llegó ayer a Fort Lauderdale, Florida, desde donde hoy se trasladará a Bermuda, para disputar el amistoso contra este seleccionado, mañana a las 16.30 horas.

“Ahora estamos enfocados en ese juego. Sabemos, además, que nos queda recibir en casa a Puerto Rico en la Liga de Naciones; hay que ganar y ganar bien”, expuso Amarini, quien tendrá un examen mucho más complicado en el cierre de su gira por el Caribe.

Contenido relacionado

> Una lesión amarga el debut de Pedro Altán con la Selección Nacional

> Guatemala gana en Anguila y asciende a la Liga de Naciones B

> El reencuentro de Márquez y Pappa con Kenton, el último buen proceso de la Selección Nacional