Analu Martínez, la mujer ‘poderosa’ que rompió paradigmas en Guatemala

En este post quiero agradecer a las personas que me apoyaron a mí y a la selección femenina, en este proceso preolímpico UNCAF. Estaba claro que sería complicado, no tuvimos un proceso largo para prepararnos, tampoco los partidos de preparación que hubiéramos querido pero todas nos dejamos todo en la cancha, incluso las que no pudieron jugar en estos dos partidos. Recibimos críticas por no clasificar, argumentando que se apoyen otros deportes y está bien, Guatemala no es un país con historia futbolística pero como aficionados creo que todos deseamos lograr otra hazaña como lo logró la sub 20 en su momento, tod@s les tenemos amor a esta camisola y a este país. Hoy más que nunca estoy orgullosa de todas mis compañeras, el amor que le tienen al fútbol y a su país, entrenando a las 6 de la mañana para irse después a estudiar o trabajar, ir a la capital por 3 días dejando su casa, sin recibir nada a cambio, más que el orgullo de poder vestir estos colores. Todos podemos opinar y desear resultados, objetivos, pero para conseguirlos hay que trabajar en el desarrollo del fútbol femenino, crecer desde abajo con las más pequeñas, poco a poco se pueden ir logrando cambios. Esto no es excusa de no haber logrado clasificar pero quiero que sepan el sacrificio que hay detrás para representar dignamente a Guatemala a nivel internacional. Ana Lucía Martínez 💙