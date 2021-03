Antigua GFC sigue sin ganar después de seis fechas; cremas son líderes

Antigua GFC cerró con un empate sin goles contra Santa Lucía, la jornada 6 del Torneo Clausura 2021. (Foto Liga Nacional).

Antigua GFC logró su segundo punto en el campeonato y se mantiene en al última posición de la fase de clasificación, y en el puesto 10 en la tabla acamulada con 22 puntos, seguido de Sacachispas y Sanarate que suman 21.

Las cosas para los coloniales no han sido fáciles y el partido que este domingo contras Santa Lucía fue el reflejo de una constante, donde dominan las acciones y no logran encontrar el camino al gol.

Ese mal momento obligó a la directiva dar de baja al técnico estadounidense Jeff Ziggy Korytoski y en su reemplazo llegó el mexicano Roberto Montoya, quien aún no encuentra la fórmula para sumar de tres puntos.

La gran figura del equipo visitante fue el portero Braulio Linares al evitar la caída de su portería en repetidas ocasiones. Una de las más claras fue la que tuvo al minuto 88 Deyner Padilla, quien definió de cabeza pero el portero reacción de forma oportuna.

“Hay que seguir trabajando. Nos hemos exigido en los partido, pero la pelota no quiere entrar. Me sentí bien en el juego, pero no se nos dan las cosas. No lo estamos haciendo mal”, indicó Marco Domínguez, jugador de los coloniales.

Después de jugarse la sexta jornada, el equipo de Comunicaciones lidera la clasificación con 16 puntos, seguido del Guastatoya con 13 y Municipal es tercero con 9 unidades, los mismos que tiene Santa Lucía.

Resultados jornada 6

Achuapa – Sacachispas 2-1

Municipal – Cobán 2-0

Xelajú MC – Cremas 0-1

Sanarate – Guastatoya 3-2

Malacateco – Iztapa 1-1

Antigua – Santa Lucía 0-0