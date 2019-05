Antigua toma ventaja sobre Malacateco en la final de ida

Así festejaron los jugadores de Antigua GFC en el Santa Lucía. (Foto Prensa Libre: Twitter @soyantiguagfc)

El equipo que dirige el técnico Juan Antonio Torres Servín, sacó un resultado positivo, en una cancha difícil y tiene la mesa servida para conquistar su cuarto título de Liga Nacional (Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2018).

“Físicamente el equipo hizo un trabajo increíble. Dimos un espectáculo muy bonito. Alguna gente se desespera porque manejamos el balón desde atrás; hoy lamentablemente no pudo entrar el balón. Ellos aprovechan un error, porque fue un error y no una jugada construida. No podemos sentirnos tristes, porque no hay tiempo para eso”, dijo Manuel Sosa, guardameta de Malacateco, al finalizar el partido.

Lee también: Wilson Lalín, después del hexa crema, busca el título con Malacateco

El partido fue dinámico y tuvo opciones para ambas escuadras, pero solamente Alejandro Galindo logró concretar, al minuto 27.

Malacateco deberá remar contra la corriente, el domingo a las 11:30 horas, en el estadio Pensativo. Aunque esto no es algo que les venga tan mal, pues en el acceso a semifinales empató 3-3 con Municipal en El Trébol y llegó a tener una ventaja de 0-3; de igual manera, ya en semifinales, derrotó a Cobán Imperial en el Estadio Verapaz por 0 a 1.

Contenido relacionado

> Esta es la razón por la que Wilson Lalín busca el título con Malacateco

> Antigua GFC recuperó a este jugador y el equipo está listo para la final del Clausura 2019

> Este fue el mensaje con el que Guastatoya mostró su amor por el futbol guatemalteco