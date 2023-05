Arquímides Ordóñez: su sueño de jugar con el Real Madrid, por qué eligió a la Selección de Guatemala y el Mundial 2026

“Guatemala siempre se mostró mucho más interesado en que yo jugara para su Selección Nacional. Y eso fue realmente importante para mí. La realidad es que siempre estuve en comunicación con ellos (Estados Unidos), pero nunca me llamaron para formar parte”, explicó Ordóñez.

Arquímides ha jugado los dos partidos de Guatemala en el Mundial Sub 20 de Argentina 2023, pero no ha podido anotar; la Bicolor acumula dos derrotas y está a un paso de quedar eliminada.

Sobre el entrenador de la Sub 20, el mexicano Rafael Loredo, el artillero nacional expresó que: “Es muy estricto, pero claramente tiene un plan, que es darle identidad a nuestro equipo. Para jugar nos manejamos siempre desde esa premisa. Durante el premundial siento que fuimos capaces de entender cómo él quería que jugáramos”.

El entrevistador Ezequiel Pica continuó con la charla: “¿En qué equipo de Europa te gustaría jugar?”. La respuesta de Quimi fue: “(Risas) Es una pregunta muy difícil. Mi equipo soñado sería el Real Madrid”.

El ’10’ de la Selección Nacional Sub 20, nacido en Ohio, Estados Unidos, fue, junto al guardameta Jorge Moreno, la gran figura de Guatemala en el premundial de Concacaf, en donde el 29 de junio del 2022 se logró el pase a la Copa del Mundo.

Para los aficionados guatemaltecos, Ordóñez ya es un jugador consolidado y muchos piden que se ponga la azul y blanco de la Selección Mayor, algo que podría suceder para la Copa Oro 2023 y que podría significar el inicio de su aventura rumbo a la eliminatoria del Mundial 2026.

“Esta generación de jugadores logró que Guatemala participe en un Mundial Sub 20 por segunda vez en su historia. ¿Se sienten capaces de subir el escalón y llegar al Mundial de Mayores en 2026?”, fue la última pregunta de Pica.

“Es duro decir esto. Me gustaría poder pensar en eso, pero ahora estamos muy enfocados en la Sub 20, porque tal vez algunos de los chicos de este equipo podrían no estar jugando futbol para 2026. No debemos pensar mucho en ese tema. Ahora tenemos esto, que es una oportunidad enorme para nosotros. Así como digo que hay que estar enfocados en el hoy, también te digo que el Mundial 2026 es un sueño. Para cualquiera es un sueño la Copa del Mundo“, enfatizó el futbolista guatemalteco.