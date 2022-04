Carlos el “Pescadito” Ruiz y el “Chicharito”, el vídeo que presume Los Ángeles Galaxy en sus redes sociales

El equipo que se llevó la victoria, no desaprovechó la visita del “Pescadito” y subió un vídeo a sus redes sociales en donde Javier Hernández y Carlos Ruiz se saludan con un abrazo después del partido.

“Los dos máximos goleadores de Concacaf” cita el tweet en donde se aprecia la convivencia entre el guatemalteco y el mexicano.

El partido fue el primer enfrentamiento entre Javier Hernández y Carlos Vela, en la liga de Estados Unidos. El vencedor del duelo entre mexicanos fue el “Chicharito”, quien se quedó con los tres puntos y anotó su quinto gol en las primeras seis jornadas.

The two greatest goal scorers in @Concacaf 🤝 @CH14_ x #LAGalaxy pic.twitter.com/nxB97ldQ4w

— LA Galaxy (@LAGalaxy) April 10, 2022