Carlos ‘el Pescado’ Ruiz advirtió que Guayana Francesa no era “un rival fácil” y le pidió humildad a Guatemala

Las redes sociales se llenaron de mensajes lamentando el desempeño de la Selección Nacional y entre esos tuis, apareció uno de Carlos ‘el Pescado’ Ruiz, antes de que comenzara el duelo.

El exdelantero de la Selección de Guatemala advirtió que Guayana Francesa no sería un rival fácil.

“Atención. Guayana Francesa no es un rival fácil. Que no conozcamos nada de ellos no los hace un rival fácil. Me puse a revisar sus últimos resultados que no son malos y tienen muchos jugadores jugando en Francia. Queremos que gane GUATEMALA siempre, pero humildad, ojo HUMILDAD“, escribió Ruiz.