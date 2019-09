Cobán Imperial hace un llamado al juego limpio en la Liga Nacional

Los cobaneros piden que no exista más racismo en el futbol guatemalteco. (Foto Prensa Libre: La Red)

El equipo del técnico salvadoreño Jorge ‘el Zarco’ Rodríguez no la ha pasado muy bien en las dos últimas semanas, no solo porque perdieron el paso y el liderato, sino que también sus jugadores se han visto involucrados en distintos acontecimientos.

Primero fue en el juego de la quinta jornada cuando los ‘Príncipes Azules’ visitaron a Antigua GFC. En el duelo, su goleador Lauro Cazal (con tres anotaciones), sufrió un golpe de parte del antigüeño Édgar Pachecho, lo que le causó un golpe en la rodilla izquierda y tuvo que ser operado, por lo que estará fuera un mes.

El sábado anterior, en la fecha seis, en el cierre del partido, su delantero costarricense Josué Mitchell salió molesto porque el asistente Juan Tipaz, usó palabras racistas y ofensivas en su contra su persona.

“El línea (árbitro Juan Tipas) me sacó de onda, no sé si es gringo o no tiene familia, no sé cómo pudo tratarme de negro o mono, y empieza a gritar como mono, el defensa central de Xelajú me va a respaldar y hay testigos de lo que me lo dijo”, indicó Mitchell Omier, después del encuentro.

Por ambas situaciones la dirigencia del Cobán Imperial indicó en el comunicado de prensa que el club ha sido afectado en los últimos días.

“Hacemos un llamado a quien corresponda para que se busque a toda costa el juego limpio de delante de cualquier actitud. La junta directiva, cuerpo técnico y futbolistas les brindamos el respaldo total a nuestros jugadores y compañeros que han sido afectados”, dice el comunicado.

Cobán Imperial analiza las acciones legales que se podrían tomar si no se encuentra una solución a los actos que han afectado al futbol guatemalteco.

‘Los Príncipes Azules’ son segundos en la clasificación con 13 puntos y visitarán en la séptima fecha a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera, el sábado 14 de septiembre.

