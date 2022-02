Comunicaciones es el único equipo de Centroamérica con vida en la Liga de Campeones de Concacaf

Costa Rica se quedó sin representantes, después de la eliminación de Santos de Guápiles por goleada frente a New York City 6-0 la serie, mientras que Honduras tampoco tiene representante luego de la derrota de CD Motagua al caer contra el Seattle Sounders FC, 5-0 en el marcador global.

Los cuartos de final en los partidos de ida se disputarán 8 de marzo y los de vuelta el 15 del mismo mes y los duelos quedaron definidos así: Cruz Azul frente a Montreal; Seattle Sounders ante León; New York City frente a Comunicaciones y New England ante Pumas.

Los octavos de final arrancaron para Guatemala con la presencia de Guastatoya y Comunicaciones. El equipo Pechoamarillo fue eliminado por León (3-0 la serie), mientras que los Albos hicieron los suyo para avanzar a los cuartos de final.

El mexicano Cruz Azul se impuso el jueves por 3-1 al Forge canadiense y selló su boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, donde también estará Seattle Sounders tras golear 5-0 al Motagua hondureño.

Con estos juegos de vuelta de octavos de final quedaron definidos los siguientes cruces del torneo, que otorga al ganador un boleto para el Mundial de Clubes de la FIFA.

En los cuartos, que arrancarán el 8 de marzo, Cruz Azul enfrentará a otra escuadra canadiense, el CF Montreal, y el Seattle Sounders al mexicano León.

