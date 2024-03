El Comunicaciones FC enseñó oficialmente este jueves 7 de marzo su tercera equipación para la temporada. El actual campeón del futbol guatemalteco "presentó con orgullo" el lanzamiento de este nuevo uniforme que llega a complementar al tradicional blanco y al negro que ya visten esta campaña.

Vía redes sociales y en un evento presencial el conjunto albo mostró a todos sus seguidores cómo será este nuevo uniforme que deja por un lado los colores emblemáticos de la institución y apuesta por un color llamativo.

Erik González fue el jugador escogido para modelar la camiseta, la pantaloneta y calcetines color anaranjados con los que el club albo espera "innovar", ya que "el uniforme resaltará en el estadio".

Según información del club esta nueva equipación ya está a la venta y tiene el mismo valor que las camisolas blancas y negras de la temporada actual.

La reacción de la afición

Tan pronto como Comunicaciones anunció la nueva equipación, los aficionados del club no tardaron en compartir sus opiniones. En un posteo en su cuenta oficial de Facebook, el equipo albo publicó algunas fotos más de cerca de la camisola para que sus seguidores apreciaran mejor su diseño.

Pronto esta publicación obtuvo más de mil reacciones y 200 comentarios que muestra que la afición está dividida con respecto al nuevo uniforme.

"Esta bonito color camisola siempre se ve bien escudo de nuestros cremas de corazón", escribió un internauta que demostró que le gustó. Otro usuario también indicó su agrado, pero fue crítico con respecto a la temporada del conjunto albo: "Está muy linda y sale de lo tradicional, aunque la de color Crema y la Corinta han sido las mejores. Pero no nos distraigamos mucho, los últimos partidos han sido destrozos. Es hora de reaccionar y ser firmes en los objetivos: Campeonato y Liderato del acumulado", expresó.

Por otro lado, algunos lo tomaron con más humor y realizaron comparaciones con otros equipos: "Tributo a Achuapa, a Siquinala y a Monterrey", escribió un aficionado.

Algunos otros en cambio no estuvieron nada de acuerdo con el nuevo uniforme y no duraron en compartir su opinión en la publicación: "Ese color no tiene nada que ver con el equipo", comentó Alex Álvarez.

Aún no se sabe cuando Comunicaciones estrenará su nuevo uniforme en competición oficial, pero su próximo partido oficial es el sábado 9 de marzo en el estadio Santa Lucía en San Marcos, por lo que esa podría ser la ocasión para darle uso.