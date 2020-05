Comunicaciones realiza emotivo video por la habilitación y regreso de Contreras

José Manuel Contreras quedó habilitado para volver a jugar futbol nuevamente. Foto Prensa Libre: Cortesía Comunicaciones

Contreras nunca imaginó que la sombra del dopaje se posaría sobre él, un año que estuvo alejado y prohibido de realizar una de las cosas que tanto le apasionan, en el que tuvo que vivir momentos difíciles junto a su familia, que nunca lo abandonó y estuvo dándole ánimo en todo momento.

Todos los que están en el mundo futbolístico saben la importancia que tiene este deporte para la vida de José Contreras. Durante los últimos días los mensajes de apoyo comenzar a subir de tono en las redes sociales, donde varios aficionados cremas contaban los días por la vuelta de Contreras y este viernes que oficialmente quedó habilitado para volver a practicar el futbol profesionalmente nuevamente.

Jorge Aparicio fue el encargado de iniciar los mensajes de parte del plantel mayor de Comunicaciones,

“Cabeza estamos felices por tu regreso y esperamos pronto volver a jugar y entrenar junto a vos, y lograr cosas importantes con esta institución que tanto queremos”, indicó Jorge Aparicio al inicio del video, después de que se escucha al Moyo decir Volví.

Uno a uno fueron todos los miembros del equipo dándole mensajes, pero fue el delantero mexicano Agustín Herrera, de los que más se tardó al igual que el tico Michael Umaña.

“Compa no te juites, mi compa solo quiero decirte que estamos orgullosos de vos, se que tu familia, tus amigos y todas las personas que estamos a tu alrededor estamos en el mismo sentir, se que no es fácil el proceso que pasaste, fue un trayecto largo, pero a la vez creo que Dios siempre los hace cortos de cierta manera. Ver la manera que no enfrentaste no cualquiera, a veces queríamos darte aliento y eras tú siendo el que nos dabas ese aliento, realmente gracias por esto, y bueno viejo estas de vuelta y eso nos pone muy feliz, muy contentos a todos”, comenta Agustín que cada gol que anotaba se lo dedicaba al Moyo, al señalarse la cabeza.

“Te damos la bienvenida una vez más, ahora vamos a darle juntos en esto, tu lo que tienes que hacer es seguir brillando, ya te la sabes, de verdad mi compa estamos muy contentos muy felices, tengo muy claro y estoy muy seguro que Dios tiene lo mejor para vos, para tu vida para tu familia, déjate, te mando un abrazo, ahora vamos a estar aquí juntos, así que compadre sabes que te queremos y te amamos y que vamos a estar ahí siempre. Bienvenido, déjate, brillas”, finalizó el Tin mientras suelta una carcajada de alegría.

El presidente administrativo de Comunicaciones y exrepresentante Juancho García, fue uno de los principales promotores para que el ídolo crema regresara al club y también le dedicó unas emotivas palabras.

“Hoy es un gran día para el club Comunicaciones, porque regresa una gran persona, un gran profesional, un gran líder a su casa, me refiero a José Manuel Contreras, bienvenido nuevamente a tu club, esperamos cosechar muchos triunfos a tu lado, saludos”, comentó Juancho

“El futbol es una de las inspiraciones de mi vida, y una de las razones más grandes para subsistir”, expresa el Moyo, momentos antes de que se vean imágenes de el anotando y celebrando un gol, así como varias imágenes y finaliza el video con el mensaje Ahora equipo completo mientras se ve la camilosa de Contreras en el camerino.

“Bueno, hoy una ves más estoy seguro que un gracias no es suficiente para todo el apoyo que me han demostrado a mi y a mi familia en este año tan duro. De lo que si pueden estar seguros es que estoy trabajando fuerte para poder devolverles un poquito de todo el cariño que me dieron, espero hacerlos disfrutar al lado de mis compañeros. 💪🏻🤜🏻🤛🏻

Gracias club Comunicaciones, compañeros y afición. 👌🏻Se pasaron”, comentó Contreras en las redes sociales del club.