Comunicaciones va por la hazaña y sueña remontar al New York City en la Liga de Campeones de Concacaf

El New York City FC tomó ventaja en la llave con goles de los argentinos Valentín Castellanos y Maximiliano Moralez, y otra anotación del uruguayo Santiago Rodríguez en el duelo de ida realizado hace una semana en el estadio Pratt & Whitney de East Hartford (Connecticut, Estados Unidos), donde los neoyorquinos ejercieron de local.

Para Comunicaciones, uno de los equipos más populares de Guatemala, el gol que lo mantiene con esperanza de avanzar a las semifinales fue obra de el panameño Manuel Gamboa.

“Sabemos que tenemos que anotar dos goles y estar sólidos atrás. El New York City tiene jugadores desequilibrantes, pero estamos en casa y por momentos del partido de ida los complicamos y aquí creo que será más todavía. Es importante tener paciencia y no desesperarnos para no dejar los espacios y que nos anoten”, aseguró en la conferencia de prensa antes del juego el técnico Willy Coito Olivera.

Ambos equipos se enfrentan tras ganar en sus respectivas ligas. El New York City FC goleó 4-1 al CF Montreal el sábado, mismo día en el que Comunicaciones venció 1-0 al modesto Nueva Concepción.

El equipo estadounidense dejó en el camino en octavos de final al Santos de Guápiles de Costa Rica, mientras que Comunicaciones hizo lo propio con el Colorado Rapids norteamericano en un cierre épico disputado bajo la nieve y resuelto en tanda de penales.

“Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Para muchos, incluido el cuerpo técnico, es el partido que puede marcar una historia”, sostuvo Coito Olivera.

Añadió que “de los últimos juegos, puede ser el partido más importante que vamos a tener. Debemos de ser pacientes porque el equipo tiene mucha velocidad arriba y con jugadores habilidosos.

Coito Olivera consideró que tratarán de contrarrestar con un bloque bien compacto “para que no tengan espacio, tratando de realizar una presión alta para estar cerca del arco contrario. Sabemos y estamos conscientes que no hay mañana y lo tenemos que dar todo en este partido”.

Scotiabank Concacaf Champions League is back this week! Which Leg 2 matchups are you watching this week? 🍿 #SCCL22 pic.twitter.com/GfL5IkRW4T — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 14, 2022

La afición de los cremas no olvida la hazaña de febrero cuando los campeones de la Liga Concacaf 2021 llegaron a Estados Unidos con una ventaja de 1-0 a la vuelta de octavos ante el Rapids, que arrancó con una temperatura de 14º bajo cero.

Comunicaciones jugó casi todo el duelo con un hombre menos por la expulsión del defensa Stheven Robles y el equipo de casa, más acostumbrado a jugar en temperaturas de congelación, igualó con gol del brasileño Max Alves al minuto 29, pero el equipo centroamericano aguantó el empate y se llevó un resultado prometedor.

Ahora buscarán repetir la proeza frente a los neoyorquinos para avanzar a las semifinales del torneo que ofrece un boleto al Mundial de Clubes de la Fifa.

Going to Guatemala 🛩🇬🇹 pic.twitter.com/7PqSXLu8Ai — New York City FC (@NYCFC) March 13, 2022

El entrenador del New York City, Ronny Deila, exigió calma y concentración de sus jugadores antes del partido ante los albos.

“No creo que sea fácil ser complaciente en esta situación”, dijo. “Sabemos que este es un resultado difícil: 2-0 y estamos fuera. Creo que es todo lo contrario. Tenemos que mantener la calma. Tenemos que concentrarnos en las cosas correctas: el plan del partido, nuestras tareas, para producir un buen desempeño porque esa es la única forma de obtener el resultado que queremos”, dijo el entrenador del cuadro norteamericano.