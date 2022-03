Liga mexicana de futbol se conectará con Plataforma México con el fin de evitar que ingresen a estadios individuos con antecedentes penales

“Primero debemos generar la base de datos real de los grupos de animación, después de los aficionados y con esa información podemos conectar con la Plataforma México”, explicó Arriola a diversos medios mexicanos.

Esta decisión obligará a los clubes de Primera División (Liga Nacional) a tomar datos biométricos de sus aficionados, tales como su huella dactilar o el iris para comprobar la carencia de antecedentes penales y dejarlos entrar en los diferentes recintos deportivos.

En la actualidad ya hay clubes como los de Grupo Orlegi (Santos y Atlas) que desde la jornada pasada hacen uso obligatorio de la credencial denominada como “Fan ID” misma que debutó en el Mundial de Rusia 2018 e identifica en todo momento a cada elemento de las aficiones.

La Plataforma México, de acuerdo con el diario Milenio, es una red nacional de bases de datos criminalísticas en la que se almacenan millones de fichas de delincuentes recolectadas por agencias de seguridad internacionales, federales, estatales y municipales.

En resumen, según el rotativo mexicano, los clubes del país entregarán al gobierno federal datos biométricos de los miembros de las barras bravas, “con lo que se podrá determinar en tiempo real si entre quienes asisten a estadios de futbol se hallan delincuentes buscados por las autoridades, confirmaron directivos de la Federación Mexicana de Futbol.

Erradicar las barras (aficionados violentos) de las gradas de los estadios en no terminará con la violencia que se genera entre los hinchas del fútbol mexicano, aseguró Roger Magazine, un académico que estudia a los aficionados al balompié.

“Las barras no son la raíz del problema y eliminarlas no va a eliminar la violencia en los estadios. No debemos olvidar la situación en el país, estamos en unos de los más violentos del mundo, los efectos de esto se ven en muchos ámbitos, incluyendo el fútbol”, explicó a Efe el Doctor en Antropología Social por la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos.

Magazine, quien para hacer investigaciones sobre las barras mexicanas se convirtió por periodos largos en uno de sus integrantes, aseguró que los “grupos de aficionados organizados” no tienen como fin generar violencia como la que sucedió la semana pasada en una batalla multitudinaria entre hinchas del Querétaro y el Atlas que dejó 26 heridos.

“Su propósito tiene que ver en apoyar a sus equipos de una forma apasionada y libre, no buscan la violencia sino que la ven como algo que ocurre como un efecto secundario de sus pasiones y justo por este apoyo apasionado. Cuando enfrentan a aficionados rivales llegan a una relación conflictiva aunque para ellos la parte de violencia física es algo para evitar”, afirmó.

Sobre las medidas que tomaron los directivos de la Liga Mx para controlar a las barras visitantes al no permitirles la entrada a estadios visitantes y obligarlas a registrarse con credenciales para terminar con su anonimato, Magazine cree que pueden servir como algo momentáneo y comentó que algo que podría funcionar es dejar de vender alcohol en los inmuebles.

“En los estadios necesitamos protocolos de seguridad que mantengan separados a los aficionados y es importante que los líderes de los grupos participen en la formulación porque ellos son los que entienden mejor las prácticas de sus integrantes. Hay que escucharlos. Para terminar con el problema de raíz necesitamos eliminar la violencia en México”, sentenció.