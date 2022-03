“Messi es un marciano sin sentimientos”, la fuerte crítica de un exgoleador italiano al argentino del PSG

“Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la selección. Está claro que pueden silbarlo. Lo ficharon y era el sueño, la maravilla y luego la actitud fue distinta”, agregó.

“Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones. Miren a Cristiano Ronaldo: ¿me pones en el banquillo ante el City? Me voy a Portugal, regreso y marco un hat-trick. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos”.

El PSG vive momentos complicados, después de la eliminación de la Liga de Campeones de Europa a manos del Real Madrid. Han sido días complicados para el equipo, que incluye el abucheo de la afición en el Parque de los Príncipes en el partido del fin de semana frente al Bordeaux.

Di Canio también habló de Neymar y aseguró que no está haciendo cosas a la altura de su talento y recordó la entrevista donde el brasileño dijo que desea jugar en el MLS para tener tres meses de vacaciones por temporada.

Varias figuras del futbol internacional hay respaldado a Messi después del fracaso en la Champions, como la de su amigo Luis Suárez quien apeló a las redes sociales para defenderlo. “Como siempre, el fútbol sin memoria. Siempre con ustedes Leo Messi y Neymar. Lo quiero mucho”, escribió el delantero uruguayo.

El equipo del PSG no le queda más que seguir enfocado en ganar la Liga francesa, mientras se espera a mediados de año que se puedan dar cambios como la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid, o la posible partida de Neymar o el mismo técnico Mauricio Pochettino.