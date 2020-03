Coronavirus | Antigua comunica que jugará a puerta cerrada frente a Sanarate

Antigua GFC jugará a puerta cerrada frente a Sanarate. (Foto Prensa Libre: Twitter Antigua GFC)

El combinado colonial se enfrenará a Sanarate este domingo a las 11:30 horas en el estadio Pensativo.

“Antigua GFC está comprometido con la salud de los antigüeños y la sociedad guatemalteca en general. Por esa razón, se tiene como objetivo prevenir cualquier situación que pueda afectar a la afición que fielmente apoya a nuestro club en cada partido local”, inicia el comunicado de Antigua.

El club antigüeño tomó esta decisión, aunque ayer el presidente Alejandro Giammattei había dicho que estaba permitido.

“No quedan prohibidos, por el momento, ningún espectáculo. No están prohibidas las clases, no están prohibidos los eventos deportivos. Hasta el día de hoy no hay absolutamente ninguna prohibición para que puedan haber cualquier tipo de espectáculos, procesiones, idas al cine, váyanse a la playa, podemos llevar nuestra vida común como siempre lo hemos hecho”, aseguró Giammattei.