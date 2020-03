Coronavirus: clásico Comunicaciones vs Municipal y otros eventos deportivos no están prohibidos

Imagen del Clásico 311 entre Municipal y Comunicaciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

La duda surgió en los aficionados al futbol luego de que se confirmó el primer caso de coronavirus en Guatemala.

El mandatario emitió su mensaje a la población para informar sobre las acciones a tomar para contener la propagación del virus en el país y, por el momento, no incluyen restricciones de actividades masivas.

“No quedan prohibidos, por el momento, ningún espectáculo. No están prohibidas las clases, no están prohibidos los eventos deportivos. Hasta el día de hoy no hay absolutamente ninguna prohibición para que puedan haber cualquier tipo de espectáculos, procesiones, idas al cine, váyanse a la playa, podemos llevar nuestra vida común como siempre lo hemos hecho”, indicó Giammattei.

Dijo que las medidas se irán tomando conforme la situación lo demande, respecto a conglomeraciones de personas en espectáculos deportivos.

El presidente llamó a la calma a la ciudadanía para que no vaya corriendo a los supermercados a acaparar productos sanitarios y comida. “En este momento el país está abastecido, tenemos suficiente material médico en nuestros hospital y podemos afrontar la emergencia”, manifestó.

Comunicaciones había manifestado que acataría las disposiciones del gobierno respecto a la emergencia por el nuevo coronavirus.