El club Cincinnati comparte su alegría por la actuación de Arquímidez Ordóñez con la Sub 20

Junto con el mensaje, el equipo también posteó un video con las anotaciones del Arquímidez en los encuentros contra El Salvador, Panamá, Aruba, México y República Dominicana.

“Quimi”, como lo llaman sus amigos, es hijo de padre guatemalteco y madre italiana. Se formó como jugador en Estados Unidos. En el 2021 se unió a la academia del FC Cincinnati, pero antes trabajó con los Kings Hammer Academy y Cincinnati United Premier, según la página oficial de su club actual.

Debutó con el Cincinnati, de la MLS, el 24 de julio del 2021 en Nashville, y se convirtió en el jugador más joven en la historia del club en hacerlo. Después tuvo minutos en los partidos contra New York Red Bulls —2 de octubre—, en Inter Miami CF —23 de octubre— y Nashville SC —27 de octubre—.

La Selección de Guatemala retornó el lunes 4 de julio al país, después de conseguir el boleto a la Copa del Mundo de Indonesia al finalizar entre las primeras cuatro selecciones de la Concacaf. Los otros cupos se los quedaron Estados Unidos, República Dominicana y Honduras.

El plantel dirigido por Rafael Loredo estuvo cerca de firmar el boleto a los Juegos Olímpicos, pero perdió en los penaltis contra los Dominicanos 4-2. En el tiempo regular el encuentro terminó 2-2, luego que Guatemala perdiera una ventaja de 2-0.

Démosle un aplauso a @Quimi_Ordo. 👏

Our guy scored five goals while on international duty for @fedefut_oficial to help Guatemala qualify for the 2023 FIFA U20 World Cup. pic.twitter.com/NHRf93JEuK

