El exjugador crema Carlos Gallardo ficharía con Municipal por dos años

Como todo en la vida tiene un principio y un final. En este momento me toca despedirme de @cd_guastatoya, un club que me abrió sus puertas y me dió la confianza para poder conseguir juntos la gloria. Estoy y siempre estaré agradecido con la junta directiva, cuerpo técnico y jugadores con los cuales compartí en estas tres temporadas logrando cosas históricas. A la gente por su aprecio ya que me hicieron sentir como en casa. Siempre di lo mejor de mi vistiendo esta camisola y me voy lleno de orgullo habiendo levantado dos copas para ustedes. Una nueva oportunidad se presenta en mi carrera, y en el tema personal me permitirá estar al lado de mi familia. Sé que no todos lo entenderán pero el futbol es así. Eternamente agradecido con todo Guastatoya: Carlos Gallardo #pechoamarillo #vamosguasta