El Galaxy recuerda el gol del ‘Pando’ Ramírez cuando fueron campeones

Para el Galaxy, el equipo de Los Ángeles tiene un gran significado para los guatemaltecos, porque en ese club han brillado dos de los más grandes futbolistas del país: Carlos ‘el Pescado’ Ruiz y Guillermo ‘el Pando’ Ramírez, ambos amigos y formados en Municipal.

“El Pando” Ramírez, con su gol, le dio el título de la MLS al conjunto angelino, que se convirtió en el monarca de la liga estadounidense, al derrotar en la final al New England Revolution 1-0 en tiempo extra. Como sucedió hace tres años, un jugador chapín le dio al Galaxy el título de la MLS, se lee en la crónica de ese 13 de noviembre del 2005 de Prensa Libre.

En el 2002 lo hizo Carlos “el Pescado” Ruiz. La final, que se jugó en el Pizza Hut Stadium, en Frisco, Dallas, fue muy cerrada para los californianos, que con sus mejores estrellas, Landon Donovan y Cobi Jones, no pudieron abrir el marcador.

“El Pando” Ramírez, que había ingresado en el minuto 67 del encuentro, buscó por todos los medios el marco rival, y aportó además con algunas jugadas peligrosas. Fue hasta el minuto 107 que Guillermo Ramírez se encontró con un desvío frontal del balón del portero Matt Reis. “El Pando”, con el pie derecho, lo regresó por alto y lo incrustó en la meta rival, para conseguir el gol que al final se convirtió en el de la victoria. El Galaxy consiguió el segundo título en la historia de la MLS. El primero fue en el 2002, agrega la crónica de este matutino.

The moment El Pando secured the second 🏆🙌 pic.twitter.com/baOW5ueCYf

— LA Galaxy (@LAGalaxy) April 6, 2020