El sustituto de Moreno: Aguirre, el portero guatemalteco que milita en el futbol de Alemania  

Jorge Aguirre jugará su segundo encuentro en el torneo de la Concacaf, después de ser titular frente a la Selección de Panamá, rival al que el conjunto nacional se impuso 2-1 en la fase de grupo del torne se selecciones menores de 20 años.

¿Quién es Aguirre?

El portero tiene 18 años y es uno de los legionarios de la Selección Sub 20 dirigida por el mexicano Rafael Loredo. El joven jugador milita en el VFB Lubeck II de Alemania y antes estuvo en las filas de FSV Zwickau Sub 19 y en la Sub 17.

Ha tenido una gran formación como portero a nivel internacional, en los equipos de la Liga Nacional solo ha tenido la oportunidad de jugar con Comunicaciones.

Otras de las bajas para el encuentro de hoy en el estadio Morazán es el centrocampista Carlos Santos y su lugar podría jugar Daniel Cardoza.

La Selección de Guatemala ya hizo historia al clasificar a su segundo mundial en la historia en la categoría Sub 20, después de hacerlo por primera vez al torneo de Colombia 2011. Sin embargo, tienen la opción de cerrar con broche de oro si vencen a República Dominicana y asegurarse un puesto en los Olímpicos de París 2022.