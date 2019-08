En el aniversario del gol mundialista de Ceballos: ¿Una alegría que no se repetirá?

Marvin Ceballos festejó así después del gol contra Croacia en el Mundial Sub 20. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Y mientras los años transcurren, parece más difícil que un hecho así se vuelva a repetir en el futbol nacional.

La Federación Nacional de Futbol (Fedefut) recuerda en sus redes sociales aquel momento que estremeció a los guatemaltecos amantes del futbol. Un recuerdo cada vez más lejano y que trae consigo una dosis elevada de nostalgia.

La Copa del Mundo de Colombia 2011 ha sido la única cita mundialista a la que ha asistido Guatemala. Después de eso, ha sido un camino lleno de tristezas y decepciones para las selecciones nacionales en todas las categorías.

El Mundial Sub 20 debió haber significado un antes y un después, positivo, para el futbol guatemalteco, pero ha sido lo contrario. Tras esa generación que quedará en la historia, no ha aparecido otra que ilusione con otra hazaña similar.

Después de Colombia 2011, llegaron las eliminatorias Sub 20 de Turquía 2013, Nueva Zelanda 2015 (se superó la primera fase), Corea del Sur 2017 (no se jugó por la suspensión de Fifa) y Polonia 2019; Guatemala no estuvo cerca de la clasificación. En la última eliminatoria, la Bicolor, dirigida por David Gardiner, se despidió en la primera ronda.

La suspensión y la Selección Mayor

El balomipé guatemalteco estuvo suspendido por la Fifa durante 19 meses, un hecho que contribuyó notablemente para el retroceso de este deporte en el país.

La aparatosa caída en el ranquin de la Fifa le ha pasado factura a la Selección Nacional, que ahora se prepara para afrontar la Liga de Naciones C.

La Azul y Blanco quedó eliminada en la fase de grupos de la eliminatoria de Concacaf rumbo a Rusia 2018; mientras que, para la cita mundialista de Brasil 2014 también se despidió en esa fase.

En el grupo que jugó la eliminatoria de Brasil, estaban Elías Enoc Vásquez, José Javier del Águila y Henry López, jugadores de la Sub 20 mundialista. Claro ejemplo del nulo seguimiento a esa generación y de la falta de procesos.

En la actualidad, el panorama luce complicado. La Selección de Guatemala sueña con Qatar 2022, con todo y las complicaciones del nuevo formato de Concacaf para clasificar al Mundial… Pero todo se resume en eso: sueños.

