Concacaf confirma la agenda de la Selección Nacional en la Liga de Naciones

Volver a observar a la Selección Nacional en un torneo oficial está muy cerca y lo hará de la mejor manera, de local en el estadio Doroteo Guamuch Flores, junto a su afición que ha pasado cerca de tres años sin poder verla competir.

La Concacaf confirmó que Guatemala debutará en la Liga C, el próximo jueves 5 de septiembre a las 20 horas frente a Anguila. La segunda jornada se celebrará el martes 10 en Puerto Rico, a las 12 horas, en el estadio Juan Ramon Loubriel.

Los otros dos partidos no han sido confirmados por la Concacaf, cuando la Bicolor visite a Anguila y se reciba a los puertorriqueños, para definir al ganador del grupo, que será el que ascienda a la Liga B, la cual se terminará de definir en marzo del 2020.

Guatemala jugará en la C, junto a selecciones menor ranqueadas, a causa de la suspensión del futbol guatemalteco que sufrió en el 2016 y será en septiembre, en el mismo mes que le tocó sufrir la decisión de la Fifa.

La Bicolor después de participar en la Liga de Naciones deberá enfocarse en el nuevo sistema de clasificación para el Mundial de Qatar 2012, en el cual jugará frente a otras 29 selecciones por lograr el repechaje que llevaría a la Copa del Mundo.

