Érick González, técnico de Guatemala Sub 23, ofrece disculpas a la afición

Después de una derrota, que prácticamente deja sin opciones a Guatemala de avanzar al Preolímpico de Concacaf, los aficionados expusieron su enojo en las redes sociales, señalando principalmente al técnico.

“En este momento es complicado, difícil… Pero ya estamos trabajando para el partido (de vuelta), para recuperarnos. Y como es complejo el futbol, esperemos que allá de visita… Un desafío; necesitamos estar inspirados”, dijo González minutos después de la aparatosa derrota.

“Ustedes lo vieron. No había ningún jugador que le diera igual. Iban perdiendo e hicieron todo su esfuerzo”, añadió.

#VamosGuate | "Soy el responsable del resultado de esta selección. Hoy me tocó perder y me tocó este trago amargo", expresó Érick González, DT de la Sub 23 de Guatemala, luego de la estrepitosa derrota 0-3 contra Costa Rica. pic.twitter.com/488xlVf92w

— Francisco Sánchez (@Fsanchez_pl) July 18, 2019