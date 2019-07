Selección de Guatemala Sub 23 decepciona en el estadio Doroteo Guamuch Flores

Ahora los ilusos aficionados a este tonto fútbol dirán, perdimos por las suspensión que tuvimos :=), nunca hemos ganado nada y jamas la aremos no entienden nuestro fútbol no sirve, pobre gente ni pisto tiene para comer, y se lo gasta en el estadio. y otros mas listos, pediran cambio de entrenador, otros jugadores, y mas bla bla bla bla bla bla y mas bla bla bla bla bla, no damos mas de lo que realmente tenemos actualmente, solo engañar a la gente son.