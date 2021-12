“Es una decisión que respeto, más no comparto”: Alejandro ‘el Gambetita’ Díaz se despide de Municipal

El mediapunta nacido en Argentina, Alejandro Matías Díaz, llegó a Municipal en julio del 2019, en el mejor momento de su carrera como futbolista en Guatemala.

“Hoy se me ha comunicado que no continuaré más en la institución, una decisión que respeto más no comparto, sin embargo, ha llegado el momento. 2 años y medio después 1 título, 1 subcampeonato, digo adiós a uno de los clubes que ha marcado mi carrera y mi vida”, escribió en el post de despedida publicado en Instagram.