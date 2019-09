Estos son los motivos por los que el Comité Olímpico le quitó la beca a Ana Lucía Martínez

Ana Lucía Martínez es parte de la Selección Femenina Mayor. (Foto Prensa Libre: Luis López)

La artillera nacional, quien actualmente juega en el Madrid CFF, de la primera división del futbol femenino español, se mostró sorprendida y triste por la noticia.

“Hace un par de años me dieron dieron la beca como apoyo para estar aquí (España); es algo que realmente me ha ayudado y justo esta semana me la quitaron. Para mí es bien importante eso porque no cuento con patrocinadores y como atletas siempre necesitamos de apoyo en ese sentido”, cuenta Analu desde Madrid.

El convenio de compensación económica entre atletas beneficiarios y el Comité Olímpico Guatemalteco 2018, programa “Retención de Talento”, fue emitido el 1 de marzo del 2018, y en el cual se acordaba el apoyo a la seleccionada nacional.

Los motivos

Según indicó Martínez, quien fue notificada por la Federación Nacional de Futbol, “me comentaron que su decisión tiene que ver con la suspensión de la Fedefut, pero en realidad al final yo estoy representando a Guatemala en otro país y no solo en selección. Creo que debería de ser de importancia, ya que somos muy pocos los atletas de alto rendimiento fuera de Guatemala”.

Ana Lucía recalca que la beca le fue retirada porque “no estaba en proceso olímpico. Y justo la siguiente semana viajo a Guatemala por eso”.

La Selección Nacional Femenina, afrontará los partidos contra Panamá y Honduras (6 y 8 de octubre en Panamá), como parte de las eliminatorias de Uncaf, para conseguir un pase al Preolímpico del próximo año para los juegos de Tokio 2020.

Para incorporarse con la Bicolor, Martínez llegará el próximo lunes a Guatemala y se unirá a la concentración de la Sele el martes.

Francisco Ardón, del departamento de comunicación del Comité Olímpico, explicó por qué se tomó esta decisión.

“El programa de ‘Retención de Talento’ es en base a resultados de los atletas. Ella no tuvo resultados positivos porque jugó (con la selección femenina)”, expresó Ardón.

