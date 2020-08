Fabrico Benítez se recupera después de una delicada operación y es duda para el debut de Guastatoya en el Apertura 2020

Fabricio Benítez técnico del CD Guastatoya se recupera después de ser intervenido de una delicada operación y está en duda su participación en la primera fecha del Torneo Apertura 2020.

Según se ha conocido “el chapita” fue sometido a una operación renal y la esta semana fue dado de alta recuperándose en su casa de habitación.

El plantel sigue trabajando bajo la dirección del asistente Milton Cabrera, el preparador físico Daniel Fernández y Juan Carlos Araujo el preparador de guardametas.

¡LA PRIMERA VUELTA!

J1 CD Guastatoya Vs Sanarate

J2 CSD Municipal Vs CD Guastatoya

J3 CD Guastatoya Vs Achuapa

J4 CSD Sacachispas Vs CD Guastatoya

J5 CD Guastatoya Vs Cobán Imperial

Horario y fecha por confirmar🤳#AguanteGuasta #QuedateEnCasa

— CD Guastatoya (@CD_Guastatoya) August 15, 2020