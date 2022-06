‘Gambetita’ Díaz anuncia su retiro del futbol y se despide de Guatemala con un emotivo mensaje de agradecimiento

“Gracias Guatemala, gracias Antigua GFC, Municipal y Xelajú MC. El futbol es así, así como te da, también te quita varias cosas en la vida. Esto siempre me costó. A mis 33 años he aprendido que el futbol es mi vida, he aprendido a disfrutarlo, a jugarlo y profesionalizarme. En Antigua logré 3 títulos y en Municipal 1 título y un subcampeonato. Ahora en Xelajú estaba tratando de lograr los mismos objetivos”, indica una parte de su mensaje.

Díaz tomó la decisión de retirarse ya que argumentó que pasa por algunos inconvenientes familiares que lo obligan volver a Argentina para estar cerca de sus seres queridos.

“Hoy me toca decir adiós a un país que me dio todo y yo también di todo de vuelta. He tomado la decisión por temas familiares de retirarme del fútbol profesional y regresar a mi país a estar con mi familia”, continuó.

Alejandro Díaz se va con cuatro títulos ganados, tres con Antigua GFC y uno con Municipal, contabilizó 207 partidos y marcó un total de 56 goles desde su arribo en 2015.