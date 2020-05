Gerardo Paiz: “Jorge Mario Véliz me asesora en lo personal y yo le pago su salario”

Jorge Mario Véliz siempre ha estado ligado a la polémica en el futbol. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La presencia de Jorge Mario Véliz en la federación es algo que no le ha gustado mucho dirigentes y personas ligadas al futbol guatemalteco, por las distintas situaciones en las que se ha visto señalado el dirigente deportivo.

En las últimas semanas su nombre se ha visto señalado por algunos dirigentes de la Primera División, por la decisión de la Federación de decretar descensos y ascensos en las distintas ligas, pero no así, series de permanencia, dando con ello lugar a los equipos de la Primera División para que ocupen su lugar en la Liga Nacional.

En una entrevista de la cadena internacional ESPN, Paiz, presidente de la Fedefut, asegura que Jorge Mario Véliz ha sido señalado porque siempre buscan algún “personaje polémico”, pues buscan culpables por “el descenso de Siquinalá”,

“Él (Véliz) no está vinculado en la Federación, en la planilla no toma decisiones, no firma documentos, él solo me asesora en lo personal. El salario lo pago yo. No tiene nada que ver con la Federación, lo único que hace es revisar documentos para que yo tranquilamente los firme”, aseguró Paiz a ESPN.

De acuerdo con el presidente, Véliz ni pertenece ni la Federación le paga. “Ni un almuerzo se come con el dinero de la Federación”, recalca Paiz, mientras sonríe.

Uno de los momentos más comprometedores de Véliz fue estar “muy cerca” de los integrantes de la Asamblea General del futbol para mostrar rebeldía ante la Fifa lo que terminó con la suspensión del futbol guatemalteco en el 2016.

Además, Véliz también fue electo (ilegalmente para la Fifa) como presidente de la Federación, cuando todavía no estaban vigentes los nuevos estatutos, que posteriormente fuero aprobados gracias a la modificación de la Ley del Deporte Federado.

“Él (Véliz) no tiene ninguna sanción ni de Fifa ni de Concacaf. No hay nada que diga que no se puede acercar al futbol. En la Federación quien toma decisiones y firma es Gerardo Paiz y su Comité Ejecutivo”, recalca el dirigente.

El diputado Gustavo Cruz de la bancada Bien anticipó la semana anterior que pronto citarán al Congreso a Paiz y su Comité Ejecutivo para establecer qué hace Véliz en la Fedefut y cuáles son sus atribuciones.