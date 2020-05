Montagliani, presidente de la Concacaf: “Tendremos que ordenar el camino clasificatorio que incluye a Guatemala”

La pandemia del nuevo coronavirus obligó a suspender las fechas Fifa del primer semestre del año, y con ello la Bicolor no pudo certificar su clasificación a la Copa Oro 2022.

Ya es casi un hecho que los partidos de septiembre, que es cuando arranca el clasificatorio mundialista, tampoco se jugarán, por lo que ahora la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) analiza todos los posibles escenarios y formatos para que alcance el tiempo y se puedan celebrar las eliminatorias. Incluso contempla que este año se podría jugar en diciembre, si las condiciones sanitarias lo permiten.

El canadiense Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, analiza para Prensa Libre el panorama de incertidumbre que viven las selecciones.

Nuestra prioridad son las comunidades afectadas por la situación actual. Pensamos en la salud y bienestar de todos los involucrados. Es por eso que hemos suspendido muchas competiciones. Trabajamos para determinar cuándo podremos reanudar, pero eso se hará solo cuando las autoridades y salud pública consideren que es seguro.

La Copa Oro continuará en el verano del 2021 según lo planeado. Tendremos que ordenar el camino clasificatorio que incluye a Guatemala. Todavía no sabemos cómo o cuándo se podrá hacer, pero estamos trabajando con la Fifa y las otras confederaciones para tener opciones, ya que el formato cambiará para contar con las fechas perdidas. Nos estamos preparando para tener varios escenarios.

Los equipos no podían jugar y perdieron la oportunidad de mejorar en el ranquin de la Fifa. Esto creó un problema de integridad deportiva. En el calendario existe cierta incertidumbre si podremos jugar en septiembre. Si no lo hacemos se dará otro desafío, porque tendremos que hacer cambios. Todavía no sabemos cómo funcionará, por eso seguimos analizándolo.

