Gerardo Villa: “Horacio tuvo cuatro torneos y no pudo hacer nada”

Gerardo Villa, presidente de Municipal. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

El dirigente escarlata remarcó que esta decisión se tomó por los malos resultados que obtuvo Cordero en los últimos 10 partidos que su equipo jugó en condición de local.

“No vimos mayor avance. Fracasamos en otra copa. Y realmente creímos que era el momento de tomar la decisión”, dijo.

Lee también: ¿Quién será el portero José Carlos o Álvaro García? El dilema del técnico de Xelajú MC, Horacio González

Sebastián Bini es el entrenador interino del combinado edil, en lo que encuentran al técnico adecuado para el torneo Apertura 2019, que arranca este fin de semana.

“Horacio tuvo cuatro torneos y no pudo hacer nada. No pudo llegar a los objetivos”, aseveró Villa, quien además recalcó que: “En los últimos partidos de local solo ganamos dos. ¿Qué hacemos? ¿Aplaudimos? El público quiere ver ganar al equipo y nosotros también”.

Además, opinó sobre las declaraciones de Horacio Cordero, quien dijo que se sentía “usado”.

“La palabra usado no cabe en esto. Horacio nunca ha sido usado. Él ha estado en el equipo durante cuatro períodos. Logró títulos a corto plazo, ahora lamentablemente no clasificó en un torneo. No pudo avanzar en el Torneo de Copa, en la Copa Premier no avanzamos…”.

Gerardo Villa también hizo mención a que buscan un técnico ganador y que actualmente, de los técnicos que están disponibles en Guatemala, no hay ninguno que les interese.

Contenido relacionado

> El Real España de Medford elimina a Municipal de la Copa Premier

> Esteban Marroquín, el nuevo talento rojo, que se inspira en Iniesta y es fan de Ricardo Arjona

> Apertura 2019, el campeón de la Liga Nacional se conocerá entre Navidad y Año Nuevo