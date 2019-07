Horacio Cordero: “Siento que me usaron para sacar estos partidos”

El estratega argentino Horacio Cordero se despidió de sus jugadores esta mañana. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

Las palabras del estratega hacia los jugadores llegaron del corazón. Se va tranquilo y así como él dice “el futbol es alegre”, por eso espera que al equipo rojo le vaya bien y logre hacer un buen campeonato. “Algunos jugadores se quedaron tristes, otros contentos. Pero todo pasa, me voy de acá pero nunca tuve el plantel completo, ahora si están todos los futbolistas”.

El argentino, quien fue despedido después haber sido eliminado en la Copa Premier Centroamericana, aseguró sentirse mal por la actitud de algunos dirigentes, pues cuando les preguntó por qué habían tomado la decisión de destituirlo, nadie le respondió. “Me quedo con las palabras del presidente Gerardo Villa, quien me dijo que fue por no ganar 10 partidos de local”, aseguró.

“Creo que me usaron para sacar estos partidos en Estados Unidos y la Copa Premier. Porque primero te confirman y te dicen que los resultados en pretemporada no importan, y después toman esta decisión. No coinciden lo que dicen con lo que hacen. Siempre le dije a la directiva que no teníamos banca y eso fue determinante, en Estados Unidos nos hicieron falta jugadores por falta de visa, Nico (Hagen) que andaba en la prueba y los seis Sub 23. Nunca tuve el equipo completo”, indicó Cordero.

El argentino dice que se va tranquilo porque en el torneo pasado logró junto a sus jugadores que regresara la afición al estadio. “Vino más de 60 mil personas. Teníamos muchos años sin que eso pasaba, y si la gente volvió fue porque le gustaba como jugaba el equipo, por eso a ellos les quiero agradecer porque siempre nos acompañaron en cada encuentro”, confesó Cordero.

#Apertura2019 | "No me voy molesto. A lo mejor no me gustó la decisión pero la acepto. Cuando pedí una explicación nadie de la directiva me contestó", expresa Horacio Cordero, al despedirse como técnico de @Rojos_Municipal. pic.twitter.com/f6y6sQzUSF — Francisco Sánchez (@Fsanchez_pl) July 23, 2019

Horacio Cordero considera que en su regreso, en el primer torneo fue un “desastre” porque él no armó el equipo y estaba muy mal en la clasificación cuando lo recibió. El segundo, dice que les faltó ser mejores en la fase final, pero que le faltó “experiencia a algunos futbolistas”, y que ahora ya no le dieron tiempo de demostrar junto a sus futbolistas que podrían ganar el título.

Municipal será dirigido estos primeros partidos por el subentrenador Sebastián Bini en lo que la directiva define quién será el nuevo estratega, para el cual requieren uno ganador y que venga a darle las glorias que el equipo ha perdido en los últimos años.

