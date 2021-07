¿Guatemala en la Copa Oro? Este fue el mensaje que Carlos “el Pescado” Ruiz envió a la Fedefut

Carlos Ruiz es el máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala. (Foto Prensa Libre)

El exgoleador de la Selección Nacional de Futbol de Guatemala, Carlos el Pescado Ruiz volvió a encender las redes con un mensaje en su cuenta de Twitter. Todo surgió por la posibilidad, todavía no oficializada por la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), de que Guatemala participe en la Copa Oro 2021 debido a un contagio masivo de covid-19 en la Selección de Curazao.

El exdelantero de la Bicolor escribió: “De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a la Copa Oro, pero de eso no sabe la Fedefut. Cada participante recibe $150K+0- Dinerito que jamás llega al desarrollo del futbol algo obvio. Pregunto; qué dirigente ven ustedes diciendo NO a ese pastel?”.

Ruiz Gutiérrez ha sido un crítico agudo de la gestión de Gerardo Paiz al frente de la Federación. En varias oportunidades ha criticado el desempeño, y sobre todo, cuando quedaron eliminados del Mundial de Qatar 2022 y la Copa Oro, escribió sendos mensajes en sus redes sociales.

El exjugador de Los Ángeles Galaxy así como recibe aplausos por sus comentarios también le llegan críticas porque “no aportar nada para el futbol y solo criticar”. Ruiz les ha respondido que busca la mejora del futbol nacional. Algunas veces lo han colocado como un posible presidente del futbol nacional.

Hasta ahora el Director de Futbol de Centroamérica de Concacaf, Mario Monterrosa, ha negado que esté confirmada la participación de Guatemala en la Copa Oro, aunque adelantó que existe la posibilidad si en dado caso Curazao se retira de la competencia debido al contagio masivo de covid-19.

“Si Curazao se retira sí entraría Guatemala”, explicó vía telefónica el dirigente. La decisión, anticipó, debería tomarse este viernes 9 de julio debido a que el primer partido de la Bicolor sería contra El Salvador el sábado 10.

Curazao estaba emparejado en el grupo A con México, El Salvador y Trinidad y Tobago. El primer partido de los curazoleños está planificado para este 10 de julio a las 15 horas en el estadio Toyota de Texas, Estados Unidos.

Hasta ahora, en forma extraoficial, se sabe que la Fedefut ha convocado a algunos jugadores para que lleguen al Centro de Alto Rendimiento de la zona 15 capitalina para emprender el viaje a los Estados Unidos. Sin embargo, ninguna fuente de la Federación lo ha confirmado.

Sería el técnico mexicano Rafael Loredo quien se haría cargo de dirigir al seleccionado con jugadores de la Sub-20 que él dirige más la integración de otros jugadores como Jorge Aparicio, Alejandro Galindo, Kevin Moscoso, Stheven Robles y Oscar Santis.