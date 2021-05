Guatemala ya sabe a qué hora y cuándo jugará la ronda preliminar para la Copa Oro 2021

La Concacaf confirmó que las el horario y los días de la ronda preliminar y la fase de grupos de la Copa Oro 2021 donde la Selección Nacional de Guatemala verá acción y buscará llegar a esta cita. El combinado no participó en las ediciones de 2017 y 2019.

La Sele, que dirige Amarini Villatoro, jugará en el DRV PNK Stadium (Fort Lauderdale, Florida) contra Guyana. Este partido será el 3 de julio a las 19:30 horas.

Antes de estos partidos, la Sele jugará contra San Vicente y Las Granadias y Curazao por la eliminatoria mundialista de la Concacaf hacia Qatar 2022. Los juegos serán el 4 y 8 de junio a las 16 y 18 horas, respectivamente. El primer duelo será en el estadio Doroteo Guamuch Flores y el segundo en el Ergilio Hato.

🤩 ¡Emoción al máximo! 🤩

Estos son los grupos de la #CopaOro21 🏆

https://t.co/ZELiw6UUU2

All set!

Here are the Groups of the #GoldCup21 🏆 #ThisIsOurs

https://t.co/iz2ygcEvZw pic.twitter.com/5X4haKGR1C

— Gold Cup (@GoldCup) May 13, 2021