Hárim Quezada, el quichelense que llega a Municipal con la ilusión de aportar goles

El originario de la aldea Chuaquenum, Joyabaj, Quiché está ilusionado y expresa su felicidad desde el momento en que recibió la noticia de que había sido contratado por los escarlatas.

“Es un sueño que tuve desde niño. Siempre quise jugar en Municipal. Gracias a Dios ahora se me da la oportunidad. Es un orgullo portar estos colores. Vengo a aportar al club, a mis compañeros y a marcar goles”, expresó este martes, durante el segundo día de trabajo en el estadio El Trébol.

Hárim, de 21 años se desempeña como delantero. Llega procedente de Quiché FC, y entre otros objetivos está el de ganarse un puesto en el conjunto rojo dirigido por el técnico Horacio Cordero.

“La noticia de mi fichaje me tomó por sorpresa, pero estoy muy contento porque un equipo grande como Municipal me haya tomado en cuenta. Vieron mis capacidades, eso es lo importante y ahora me queda demostrar a lo que vengo. Soy un nueve fijo”, refirió.

El cuadro escarlata escribió en su cuenta de Twitter, que Hárim se vincula a la institución por cuatro años. “En la última campaña con Quiché FC, marcó 13 goles y 22 asistencias”, apuntó el club.

Mientras se adapta a un nuevo estilo de vida en la capital guatemalteca, a la que llegó hace un mes, Hárim trabaja de manera intensa lleno de ilusiones.

“Me gusta el juego aéreo, pivotear y anotar goles. Los compañeros me recibieron bien. Espero llenar las expectativas”, señaló el nuevo refuerzo de los escarlatas.

