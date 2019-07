Horacio Cordero: “Estamos en la misma situación. Tenemos que ganarle al Real España”

El entrenador argentino Horacio Cordero considera que los rojos pueden clasificar a la siguiente ronda. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

Tras el empate, en el minuto 90+5, por un error defensivo, los rojos se quedaron con un punto en el grupo A, que lo tiene en la última posición en la Copa Premier Centroamericana. Algo que para el estratega argentino no está terminado y considera que el próximo juego, el sábado 20, podrán lograr la clasificación.

El empate 2-2, frente a la Liga Alajuelense que es líder con cuatro puntos, dejan a los rojos presionados pero con una victoria con una diferencia de más de dos goles los puede tener en la siguiente ronda, “Tuvimos mala suerte en el juego del sábado, pero después nos ayudó la victoria del Real España (2-1 frente el Alianza), porque nos dejó igual en la tabla. Estamos en la misma situación igual tenemos que ganar”, comentó Cordero a la Red Deportiva, tras finalizado el entrenamiento.

Los rojos cambiaron su habitual estadio Manuel Felipe Carrera, por los campos del Filosofado en la zona 11, por unas mejoras a El Trébol, para recuperar a los jugadores que cumplieron el sábado con su segundo partido internacional, después de la gira por Estados Unidos.

“Nadie quiere perder y por eso todos los jugadores se han entregado al máximo”, comentó el técnico argentino, quien lamentó la lesión de tobillo de Brandon de León, de quien todavía no se tiene establecido cuánto tiempo estará fuera.

Los rivales escarlatas se medirán el próximo miércoles en El Salvador; el Alianza recibe al líder Alajuelense a las 20 horas, por lo que Cordero ya sabrá qué necesitan los rojos, además de ganar, para poder estar en la siguiente ronda, ya que los ticos tienen 4 puntos y los salvadoreños 3, por lo que ninguno de los dos pueden fallar porque les costaría la clasificación.

Extraña a los Sub 23

Cordero reiteró que no contar con sus seis jugadores Sub 23 también ha sido una de las razones por las que no ha podido definir bien al equipo que usará en el Apertura 2019, principalmente porque jugadores con John Méndez y Carlos Alvarado han sido habituales en el mediocampo, así como José Carlos Martínez adelante, quien ya podrá jugar, además de poder analizar cómo funcionaría el equipo con Rudy Barrientos, Melfor Ramos y Hárim Quezada.

“Nos ha afectado no contar con todo el equipo, porque todavía no sabemos cómo vamos a jugar el torneo nacional. Lo bueno es que los tendremos para la primera jornada, así definimos bien al equipo”, indicó Cordero, quien reconoció que no ha podido conversar con el portero Nicholas Hagen, pero que sí la dirigencia ya que hay una fecha límite para determinar si se busca o no otro guardameta.

Municipal no ha podido ganar en la Copa Centroamericana ya que en su debut perdió 1-0 en su visita al Alianza de El Salvador, y el sábado igualó 2-2 con el Alajuelense. Su partido para mantenerse con vida será el próximo sábado (15 horas) frente al Real España, que es dirigido por el técnico costarricense Hernán Medford.

