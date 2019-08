John Méndez recibe el alta médica con Municipal y es opción para jugar contra Iztapa

El mediocampista guatemalteco John Méndez está listo para volver a jugar con Municipal. (Foto Prensa Libre: Municipal)

Con la ausencia de cuatro seleccionados (los defensas Carlos Gallardo y Manuel López, el delantero José Carlos Martínez y el contención José María Rosales) que se integrarán hasta el viernes al equipo, el entrenador Bini ha comenzado a trabajar su once para el juego frente a Iztapa, del próximo sábado.

Entre las buenas noticias del segundo día de entrenamiento de la semana (doble turno) el argentino ya pudo contar con el mediocampista habilidoso John Méndez, quien sufrió una lesión en la práctica de hace 15 días de la pierna izquierda, lo que le ayudará para conformar su equipo titular.

“He evolucionado bien, poco a poco, pero ahora me toca tomar ritmo para poder ser opción para el cuerpo técnico. Lo importante es que no me moleste ninguna de las piernas ni que se sientan cargadas”, comentó Méndez, quien se sintió bien en la doble jornada de trabajo del equipo rojo.

Bini no podrá contar para el duelo del sábado con el defensa Manuel López por estar suspendido ni con el lesionado Alejandro Díaz, quien no ha podido debutar por el equipo por haber llegado lesionado procedente de Antigua GFC.

El técnico argentino podrá definir su once hasta el viernes que cuente con todo el plantel. Para Méndez lo más importante es que han logrado tener un buen grupo y que eso los ha fortalecido y se apoyan sin importar quien es titular. “Estamos contentos porque las cosas nos están saliendo bien. Se nos han dado los resultados por el trabajo de todos y hay que seguir así, unidos y trabajando juntos”, indicó John Méndez.

Para el habilidoso jugador que se perdió los partidos frente a Comunicaciones y Malacateco (ambos triunfos por 1-0), regresar es importante, pero todavía no sabe si conformará la lista de convocados, ya que se sabrá hasta el próximo viernes.

